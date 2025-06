San Giuliano Terme doppio taglio del nastro | inaugurati una palestra e l’invaso per l’anticendio boschivo

San Giuliano Terme si distingue ancora una volta con due inaugurazioni che rafforzano il cuore della comunità: l’invaso antincendio boschivo di Asciano e la palestra rinnovata di Ghezzano. Un giorno di festa, di speranze e di progresso, che vede protagonisti leader istituzionali e cittadini uniti per un futuro più sicuro e dinamico. Questi investimenti sono il segno tangibile di un’amministrazione impegnata a migliorare la qualità della vita.

SAN GIULIANO TERME – Una giornata significativa per San Giuliano Terme quella di oggi, con la doppia inaugurazione di due opere pubbliche di grande rilevanza per la comunità: l’invaso antincendio boschivo di Asciano e la palestra riqualificata di Ghezzano. Alle cerimonie hanno partecipato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, l’assessora regionale Alessandra Nardini, il consigliere regionale Andrea Pieroni, l’assessora di Cascina Francesca Mori, il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, insieme al sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli e alla giunta comunale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

