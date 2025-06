San Giuliano in lutto il carabiniere Matteo Ferrara muore insieme alla fidanzata Melissa Rea | Doveva essere un giorno di mare e sorrisi

San Giuliano in lutto: la comunità piange la tragica perdita del giovane carabiniere Matteo Ferrara, 23 anni, e della sua amata Melissa Rea, 22, vittime di un incidente fatale durante una giornata al mare. Un momento di gioia trasformato in dolore profondo, lasciando tutti senza parole. La comunità si stringe attorno alle famiglie e si augura che si facciano presto luce sulle cause di questa tragedia inattesa.

SAN GIULIANO MILANESE – Si chiamava Matteo Ferrara e aveva solo 23 anni il carabiniere, in servizio alla Tenenza di San Giuliano Milanese, morto lunedì 23 giugno in un tragico incidente a Sessa Aurunca, nel Casertano. Insieme a lui è morta anche la fidanzata, la 22enne Melissa Rea. I due viaggiavano su uno scooter che si è scontrato frontalmente con un’auto. Le cause e i dettagli dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La gita al mare e l’incidente. Residente a Rongolise di Sessa Aurunca, Ferrara aveva ottenuto qualche giorno di licenza ed era tornato a casa, per trascorrere un po’ di tempo coi familiari e la fidanzata, residente nello stesso comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Giuliano in lutto, il carabiniere Matteo Ferrara muore insieme alla fidanzata Melissa Rea: “Doveva essere un giorno di mare e sorrisi”

