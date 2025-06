San Giovanni le tradizioni del 24 giugno | tra fuochi rugiada e riti contadini

La notte tra il 23 e il 24 giugno, a San Giovanni, si accendono fuochi, si raccoglie rugiada e si rinnovano antichi riti contadini. Questo momento magico, radicato in tradizioni millenarie, rappresenta la soglia tra la luce e l’oscurità , un’occasione di purificazione e di speranza. In questa data speciale, le celebrazioni si intrecciano tra spiritualità e folklore, facendo rivivere un patrimonio che unisce culture e comunità . La magia di San Giovanni continua ancora oggi, pronta a svelare i suoi segreti.

Roma, 24 giugno 2025 – La notte tra il 23 e il 24 giugno è un momento magico. Celebrata come festa di San Giovanni Battista nel calendario cristiano, la festa, antichissima, coincide con i giorni immediatamente successivi al solstizio d’estate. In molte culture europee, le tradizioni legate al 24 giugno affondano le radici in riti solari e agrari, poi reinterpretati in chiave religiosa. È un momento dell’anno percepito come soglia, in cui la natura è al massimo della sua energia: le giornate sono lunghe, i campi in fiore, la luce travolgente. In passato si pensava che la notte di San Giovanni fosse un tempo favorevole per proteggersi, purificarsi e raccogliere forze per il futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net