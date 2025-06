San Giovanni Battista il monito dell’arcivescovo Tasca | Impegno di tutti per povertà lavoro e solitudine

In un momento di crescente precarietà, l’arcivescovo Tasca ha richiamato alla responsabilità collettiva durante la celebrazione di San Giovanni Battista. Con parole che scuotono e invitano all’azione, ci ricorda che il nostro impegno è fondamentale per affrontare povertà, solitudine e le sfide del mercato del lavoro, affinché il messaggio di speranza e solidarietà possa guidarci verso un futuro più giusto e umano.

L'arcivescovo di Genova Tasca ha celebrato il santo patrono San Giovanni Battista nella cattedrale di San Lorenzo: "Preoccupano i dati sulla povertà, l'emergenza casa e i cambiamenti del mercato del lavoro".

