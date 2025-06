San Giorgio del Sannio celebra lo sport con un weekend di festa

San Giorgio del Sannio si trasforma in un palcoscenico di energia e allegria con la Festa dello Sport, un evento imperdibile dedicato all’intera comunità. Durante il weekend del 28 e 29 giugno 2025, sport, musica, giochi e spettacoli si intrecceranno per celebrare il movimento, il talento e la convivialità. Un’occasione speciale per scoprire nuove attività, incontrare le associazioni locali e vivere momenti di pura gioia. Un appuntamento che non puoi perdere!

Sport, musica, giochi, spettacoli, buon cibo e attività per tutte le età: San Giorgio del Sannio si prepara ad accogliere la nuova edizione della Festa dello Sport, in programma sabato 28 e domenica 29 giugno 2025. Due giornate pensate per valorizzare il ruolo delle associazioni sportive del territorio, promuovere l'attività fisica come occasione di benessere e condivisione, e offrire a cittadini e visitatori momenti di intrattenimento e socialità. Il programma si apre sabato 28 giugno alle ore 16:00 con la tradizionale sfilata delle associazioni sportive da Piazza IV Novembre fino a Villa Serenitas, dove, a partire dalle 17:00, si terrà il momento istituzionale con la consegna di riconoscimenti a tutte le società del territorio.

