San Giorgio a Cremano Zinno verso le dimissioni da Sindaco | sarà candidato alle regionali con il PD

San Giorgio a Cremano si prepara a un importante cambio di passo: il sindaco Giorgio Zinno, figura di spicco del Pd, annuncia le sue dimissioni per correre alle regionali. Con una strategia condivisa e un forte legame con il territorio, Zinno punta a portare nuove energie alla politica regionale, seguendo l'esempio di altri colleghi napoletani. La sua decisione apre un nuovo capitolo che potrebbe rivoluzionare il panorama politico locale e regionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto A quanto apprende Anteprima24.it, il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, domani si dimetter√† per candidarsi alle regionali. Zinno, esponente del Partito Democratico, √® storicamente vicino al capogruppo in consiglio regionale Mario Casillo. Zinno segue la scelta di Ciro Bonajuto, Sindaco di Ercolano, che ha gi√† annunciato le sue dimissioni per candidarsi nella lista di Italia Viva. Ai due napoletani potrebbe far seguito anche Vincenzo Servalli, primo cittadino di Cava de‚Äô Tirreni, per lui √® pronto un posto nella lista del Partito Socialista Italiano di Enzo Maraio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it ¬© Anteprima24.it - San Giorgio a Cremano, Zinno verso le dimissioni da Sindaco: sar√† candidato alle regionali con il PD

