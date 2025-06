Samuel Art espone al museo Barbella

Preparati a immergerti in un mondo di emozioni e creatività: il 1° luglio alle 16.30, il Museo Barbella di Chieti apre le sue porte alla straordinaria esposizione di Samuel Art, alias Gabriele Sichetti. Un evento da non perdere, curato con passione e competenza, che promette di affascinare appassionati e novizi con opere che parlano al cuore. La mostra inaugura un viaggio tra arte, emozioni e interpretazioni, un’occasione unica per scoprire nuove prospettive visive.

Martedì 1 luglio alle 16.30, nel Museo Barbella di Chieti, verrà inaugurata la mostra di Samuel Art (Gabriele Sichetti), con la direzione artistica di Ivan Antonio Giampietro e la curatela del critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone, che interverrà all'evento con Georgiana Gaman ed il.

