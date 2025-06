Samsung continua i test della One UI 8 e porta una funzione Galaxy AI sulla fascia media

Samsung alza il tiro: mentre prosegue i test della One UI 8 sul Galaxy A56, introduce una funzione Galaxy AI innovativa anche sulla fascia media. Questa mossa dimostra l’impegno del colosso coreano nel offrire esperienze sempre più rivoluzionarie e accessibili a tutti gli utenti. Scopriamo insieme le novità che potrebbero cambiare il modo di usare il tuo smartphone Samsung.

Samsung testa la One UI 8 su Galaxy A56, mentre l'aggiornamento di Galaxy Enhance-X introduce una novità da flagship sulla fascia media.

