Sampdoria Sibilli | Il gol contro la Salernitana era scritto destino Su Evani e Lombardo dico questo

Il calcio ha il suo fascino imprevedibile, e le storie di destino si scrivono spesso sul campo. Giuseppe Sibilli, protagonista di un gol che ha segnato la salvezza della Sampdoria contro la Salernitana, ha rivelato come quella rete fosse scritta nel destino, quasi predestinata. Le sue parole, piene di emozione, ci ricordano quanto il calcio possa sorprendere e unire, lasciando sempre spazio a nuovi capitoli da vivere e raccontare.

Le parole di Giuseppe Sibilli, calciatore della Sampdoria, dopo la salvezza ottenuta nei playout di Serie B. Tutti i dettagli in merito Giuseppe Sibilli, calciatore della Sampdoria, ha parlato a Il Secolo XIX dopo la salvezza ottenuta nei playout di Serie B. GOL CONTRO LA SALERNITANA – «Io e Massimo Coda NdR siamo compagni di camera, quando stai tutti i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sampdoria, Sibilli: «Il gol contro la Salernitana era scritto destino. Su Evani e Lombardo dico questo»

In questa notizia si parla di: sibilli - sampdoria - salernitana - scritto

Sampdoria, contro la Salernitana con Coda e Sibilli in attacco - Un atteso duello tra Sampdoria e Salernitana anima il Ferraris, con oltre 31.000 tifosi pronti a sostenere i propri colori.

La gara di ritorno dei play-out si ferma al 65° minuto: sul 2-0 per la Sampdoria (reti di Coda e Sibilli), tifosi della Salernitana lanciano sediolini, fumogeni e petardi, tentando anche un’invasione. L’arbitro Doveri sospende la partita definitivamente per motivi di o Vai su Facebook

Ritorno #Playout #SerieBKT/2 Ieri #SalernitanaSampdoria 0-2 Coda e Sibilli #Sampdoria salva, #Salernitana amaramente retrocessa in #SerieC tra la rabbia dei tifosi https://cronachesalerno.it/salernitana-la-rabbia-dei-tifosi/… Formazioni iniziali, schemi, ACQ Vai su X

Salernitana-Sampdoria 0-2: cronaca e tabellino; Playout, la Sampdoria si ritrova e conquista il primo round: 2-0 alla Salernitana; Sampdoria-Salernitana 2-0, il live match: la cronaca minuto per minuto.

Sampdoria, Sibilli: “Superate le paure, ora spero di restare. Io e Coda in gol? Era destino” - Sibilli è alla Samp in prestito dal Bari in diritto di riscatto: “Il 24 giugno ci sono le scadenze per i prestiti e vedremo quello che succederà” ... Si legge su ilsecoloxix.it

Salernitana Sampdoria, Sibilli man of the match: è lui l’uomo della salvezza blucerchiata - Salerniatana Sampdoria, Giuseppe Sibilli man of the match all’Arechi: è lui il protagonista assoluto del doppio confronto che vale la salvezza La Sampdoria può tirare un sospiro di sollievo: il doppio ... Secondo sampnews24.com