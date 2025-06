Sampdoria si dimettono Messina e Molango | inizia la ricostruzione ecco chi potrebbe essere il dg

Dopo la sorprendente salvezza in Serie B, la Sampdoria si prepara a voltare pagina: dimissioni di Messina e Molango segnano l'inizio di una nuova era. Ora, il club punta alla ricostruzione, con un occhio attento alla scelta del nuovo direttore generale. Chi sarà l’uomo capace di guidare questa rinascita e riportare i blucerchiati ai vertici? La sfida è aperta, e il futuro della Sampdoria dipende da questa importante decisione.

Archiviata la stagione, con il miracolo della permanenza in Serie B, in casa Sampdoria è iniziata quell`operazione di repulisti anche a livello. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

