Sampdoria risposta social al Genoa dopo il ‘funerale’ | Il morto deve essere morto

La Sampdoria risponde forte e chiara alle provocazioni del Genoa, dimostrando che il rispetto si guadagna sul campo. Dopo aver affrontato con tenacia i playout e conquistato la salvezza, la squadra blucerchiata manda un messaggio di maturità e resilienza: il vero spirito sportivo supera ogni sfottò. Ricordiamoci che l’onore si tutela con classe, non con provocazioni. La partita è finita, ma il rispetto deve rimanere.

(Adnkronos) – La Sampdoria centra la salvezza ai playout, resta in Serie B e si vendica per gli sfottò ricevuti dai tifosi del Genoa nelle ultime settimane (tra cui la bara blucerchiata, portata in giro per la città dai sostenitori rossoblù per festeggiare la retrocessione all’ultima giornata, nella regular season). La squadra di Evani, chiamata a giocarsi i playout dopo il caso Brescia, ha superato la Salernitana nel doppio scontro per evitare la Serie C. E dopo la vittoria di ieri, domenica 22 giugno, il club ha festeggiato anche sui social con l’agenzia funebre Taffo, da anni nota per l’ironia sui funerali. 🔗 Leggi su Seriea24.it