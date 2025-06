Sampdoria rientro in pullman di 9 ore A Bogliasco lo striscione | Questa salvezza non paga la vostra schifezza

Dopo aver battuto ogni previsione, i tifosi della Sampdoria si sono ritrovati in un viaggio interminabile di 9 ore verso Bogliasco, con lo striscione: "Questa salvezza non paga la vostra schifezza". La lunga notte si è conclusa, ma il ritorno ha acceso ancora di più la passione e il senso di appartenenza. Un’immagine che rimarrà impressa nella memoria di tutti, simbolo di una stagione indimenticabile e di una tifoseria mai doma.

La lunga notte della Sampdoria si è chiusa con il sollievo della salvezza, ma il rientro a Genova è stato particolarmente lungo. Dopo aver battuto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: sampdoria - rientro - salvezza - pullman

Juve Stabia-Sampdoria: formazioni e live match, tutti gli aggiornamenti sulla sfida salvezza - Sale la tensione per Juve Stabia-Sampdoria, match cruciale dell'ultima giornata di Serie B. Per la Sampdoria, una vittoria è fondamentale per avvicinarsi ai playout e sperare di evitare la retrocessione in Serie C.

Rientro agitato per la Salernitana dopo la sconfitta in casa della Sampdoria per 2-0 nella serata di ieri Cos'è successo - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-b/salernitana-16-intossicati-a-causa-del-riso-alla-cantonese-il-club-potrebbe-chiedere-il-rinvio-2 Vai su Facebook

Sampdoria, rientro in pullman di 9 ore. A Bogliasco lo striscione: Questa salvezza non paga la vostra schifezza; Sampdoria, rientro infinito: nove ore di pullman; Triste rientro a Genova all'alba per la Sampdoria, Gravina: Perdita incredibile.

Sampdoria, rientro infinito: nove ore di pullman - Cori da stadio e musica a alto volume nel lungo ritorno a Bogliasco. Da ilsecoloxix.it

Sampdoria, rientro all'alba per evitare la rabbia dei tifosi, Gravina: "Perdita incredibile" - La Sampdoria ha lasciato lo stadio "Menti" di Castellammare di Stabia in pullman dopo la mezzanotte per far defluire ... Scrive msn.com