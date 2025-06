Sampdoria caccia al nuovo allenatore | De Rossi in pole

La Sampdoria si prepara a voltare pagina, con il mercato delle panchine in fermento e il sogno di rilanciarsi in Serie A ancora vivo. Tra i favoriti spicca il nome di De Rossi, ma ci sono altri candidati pronti a sfidarsi per guidare i blucerchiati verso una nuova stagione di successi. Il tempo stringe: la scelta del nuovo allenatore potrebbe fare la differenza nel futuro della squadra.

La festa per la salvezza è durata poco. Alla Sampdoria il tempo stringe: tra due settimane comincerà il ritiro e serve decidere in fretta chi guiderà la squadra nella prossima stagione. La permanenza in Serie B porta la firma di Alberigo Evani e del suo vice Attilio Lombardo, a cui la società ha riconosciuto pieno merito. Non solo De Rossi: i candidati per la panchina. Il presidente Matteo Manfredi ha messo in agenda un incontro con Evani entro la fine della settimana per valutare il futuro. Ma le possibilità di una conferma sulla panchina restano ridotte: la Sampdoria sta guardando oltre, immaginando un nuovo inizio con un profilo forte, giovane e motivato.

