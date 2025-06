Sampdoria avanza De Rossi per la panchina | la situazione

La Sampdoria si prepara a voltare pagina, con De Rossi in pole position per la panchina e un futuro ancora tutto da scrivere. Dopo aver conquistato la salvezza, i tifosi sognano una rinascita che riporti i blucerchiati ai vertici del calcio italiano. Tutti i dettagli sulla situazione attuale e le strategie del club emergono in un panorama in continua evoluzione, mentre l’attesa per il nuovo allenatore si fa sempre più palpabile.

Le ultime sul possibile nuovo allenatore della Sampdoria dopo la salvezza raggiunta nel playout di Serie B. Tutti i dettagli Tempo di festa a metà per la Sampdoria, che ha evitato la retrocessione in Serie C grazie alla doppia vittoria (a tavolino) nei play-out contro la Salernitana. Un traguardo importante, ma che non cancella una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sampdoria, avanza De Rossi per la panchina: la situazione

In questa notizia si parla di: sampdoria - avanza - rossi - panchina

De Rossi di nuovo in panchina, 4 ipotesi sul piatto: la Roma esulta - La Roma torna in panchina, con De Rossi protagonista nel cuore dei tifosi. Tra ipotesi e speranze, la formazione giallorossa cerca il successore di un allenatore che ha vissuto momenti intensi, tra crisi e rinascite.

Morata svela perché ha lasciato il Milan: lo spagnolo è in prestito al Galatasaray fino al 31 dicembre, secondo voi i rossoneri con Allegri in panchina dovrebbero puntare su di lui? Vai su Facebook

Serie A, gli allenatori con più panchine; Parma, avanza Daniele De Rossi per la panchina. C'è anche una pista estera; Panchina Salernitana, Nicolò Schira: Pasquale Marino in vantaggio. E Beppe Iachini?.

Allenatore Sampdoria, scatto De Rossi: è in pole per la panchina - La Samp si gode la salvezza dopo aver battuto anche all’Arechi la Salernitana ma adesso deve subito pensare al futuro perché dietro l’angolo c’è già la prossima stagione. Da corrieredellosport.it

Sampdoria, sono diversi i nomi per la panchina blucerchiata: le idee del club - Sampdoria, sono basse le quotazioni per la conferma di Alberico Evani sulla panchina blucerchiata e si fanno diversi nomi sul nuovo allenatore La permanenza di Alberico Evani e del suo vice Attilio Lo ... sampnews24.com scrive