Samp cresce e trasloca a Quarto Inferiore

Samp si appresta a un importante passo avanti: il trasferimento nella nuova sede di Quarto Inferiore, un imponente stabilimento di oltre 12.000 metri quadri a Granarolo. Questo progetto rappresenta un investimento strategico per potenziare la produzione e migliorare l’efficienza. Con il trasloco previsto per la seconda metà dell’anno e i lavori di restyling in corso, Samp si prepara a rivoluzionare il suo futuro, offrendo servizi ancora più innovativi e di qualità .

Samp si prepara al trasferimento da Bentivoglio alla nuova sede di Quarto Inferiore a Granarolo. Il nuovo stabilimento sarà di oltre 12mila metri quadri. Il trasloco inizierà nella seconda metà dell’anno e la sede sarà operativa da marzo 2026, al termine di interventi di restyling. Come spiegano da Samp, "il nuovo sito produttivo, precedentemente utilizzato da ArcelorMittal Distribution Solutions fino al 2024, sarà occupato in locazione da Samp, che vi trasferirà tutte le attività italiane. L’azienda passerà così da una superficie attuale di 8.400 metri quadri di officina e 1.300 di uffici a una nuova sede di 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Samp cresce e trasloca a Quarto Inferiore

In questa notizia si parla di: samp - quarto - inferiore - cresce

Un'indagine svela la fragilità formativa economica delle nuove generazioni. Cresce però il desiderio di imparare: un quarto dei ragazzi sogna un futuro nella finanza - Un'indagine evidenzia la fragilità formativa economica delle nuove generazioni, nonostante il forte desiderio di imparare.

Una situazione che purtroppo, per quanto inaccettabile era prevedibile. La Samp sta conducendo anche il match di ritorno sul punteggio di 2 a 0 in casa della Salernitana. I tifosi iniziano a lanciare seggiolini in campo. L'atmosfera si surriscalda e così polizia in Vai su Facebook

Samp cresce e trasloca a Quarto Inferiore.

Samp, Di Francesco: «Vittoria determinante, si cresce anche soffrendo» - «Dopo alcune prestazioni non confortanti oggi mi è piaciuto il grande equilibrio e la continuità avuta. Riporta video.corriere.it