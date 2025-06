Salute resurfacing | la dottoressa D’Alterio del Salus Medical Center presenta il Laser Fotona

Scopri il rivoluzionario trattamento di resurfacing con il Laser Fotona, presentato dalla stimata dottoressa D’Alterio del Salus Medical Center. Questa innovativa tecnologia promette risultati sorprendenti nel migliorare l’aspetto della pelle, restituendole freschezza e luminosità. Se desideri riscoprire una pelle giovane e levigata, continua a leggere per scoprire come il Laser Fotona può fare la differenza nel tuo percorso di bellezza e benessere.

L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Salute, resurfacing: la dottoressa D’Alterio del Salus Medical Center presenta il “Laser Fotona”

In questa notizia si parla di: salute - resurfacing - dottoressa - alterio

Salute, resurfacing: la dottoressa D'Alterio del Salus Medical Center presenta il Laser Fotona.

