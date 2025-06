Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | nel salone comunale un convegno dell' Ugl Romagna

Partecipa al convegno dell'Ugl Romagna nel salone comunale, un evento imperdibile dedicato a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Due sessioni di approfondimento che offriranno agli Rls l'opportunitĂ di condividere esperienze e contribuire attivamente al miglioramento delle condizioni lavorative, specialmente in occasione di modifiche o ampliamenti delle attivitĂ . Un'occasione unica per rafforzare il dialogo e garantire ambienti di lavoro piĂą sicuri e responsabili.

