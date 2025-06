Salute 1 paziente su 3 con colesterolo alto fuori percorso cura dopo evento cardiaco

Un dato allarmante emerge dal recente studio di Iqvia Italia e Novartis: oltre un paziente su tre con colesterolo alto, dopo un evento cardiaco, non segue correttamente la terapia. Questo trend mette a rischio la salute di molte persone, sottolineando l’urgenza di sensibilizzare sull’importanza del rispetto delle cure e dei controlli periodici. La prevenzione e l’adesione alle terapie rappresentano la chiave per migliorare la qualità di vita e ridurre rischi futuri.

