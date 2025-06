Saluber Jazz Festival 2025 | tre giorni di grande musica a Calcinato Brescia

Il Saluber Jazz Festival 2025 sta per tornare a Calcinato, Brescia, con tre giorni di emozioni e grandi artisti internazionali. Un evento innovativo nel panorama jazz italiano: il primo festival organizzato all’interno di un’azienda, che unisce musica, cultura e sostenibilità . Un’occasione unica per vivere un’esperienza coinvolgente, all’insegna del benessere e della scoperta musicale. Preparatevi a lasciarvi trasportare da un’atmosfera magica, perché questa edizione promette emozioni indimenticabili.

Il Saluber Jazz Festival torna con la sua terza edizione, in programma il 27, 28 e 29 giugno 2025 a Calcinato, in provincia di Brescia. Un evento unico nel suo genere: è il primo festival jazz in Italia organizzato all'interno di un'azienda, con concerti gratuiti, ospiti internazionali e un'attenzione speciale al benessere aziendale e territoriale. Un festival tra musica, cultura e sostenibilità aziendale. Nato da un'idea di Ciro e Pier Paolo D'Amici, imprenditori visionari di Saluber, e curato nella direzione artistica da Ernesto Rodríguez (Ernestico), il Saluber Jazz Festival rappresenta un modello innovativo di cultura d'impresa.