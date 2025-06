Saliscendi e curve strette a tutta velocità | un giro sul Red Bull Ring

Preparati a vivere un emozionante tour sul Red Bull Ring, uno dei circuiti più affascinanti di Formula 1! Tra saliscendi e curve strette, il tracciato di Spielberg promette adrenalina pura e sfide indimenticabili. La battaglia tra Red Bull, McLaren e Ferrari entra nel vivo: chi saprà dominare questa volta? Sali a bordo e sfida i tuoi limiti lungo il mitico circuito austriaco!

Il tracciato di Spielberg in Austria sarà teatro dell'undicesimo Gran Premio della stagione di Formula 1. La Red Bull punta a tornare alla vittoria sul circuito di casa, mentre la McLaren vuole incrementare il suo vantaggio sia nella classifica piloti, che in quella costruttori. Occhio anche alla Ferrari, in cerca di riscatto. Goditi un giro di pista sul Red Bull Ring, tra saliscendi e curve strette a tutta velocità: sali in macchina e sfida i piloti del Mondiale in EA SPORTS™ F1® 25, disponibile su PlayStation®5, Xbox Series XS e PC.?Video fornito da EA SPORTS™ F1®. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Saliscendi e curve strette a tutta velocità: un giro sul Red Bull Ring

redbull - saliscendi - curve - strette

