Salerno la Finanza celebra il 251° anniversario della fondazione al Molo Manfredi

In un mare di storia e impegno, la Guardia di Finanza di Salerno festeggia il 251° anniversario della sua fondazione con una cerimonia speciale al Molo Manfredi. Un'occasione per rendere omaggio alla lunga tradizione di tutela economica e sicurezza del territorio, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità. La giornata si preannuncia ricca di significato, simbolo di dedizione e servizio, che culminerà in un momento di orgoglio condiviso dalla città.

Nella giornata di oggi (martedì 24 giugno 2025), con inizio alle ore 19, a Salerno, presso il Molo Manfredi, nello spazio antistante la caserma "Fin. mare C.G.V.M. Michele Esposito", sede della locale Sezione Operativa Navale, la Guardia di Finanza di Salerno celebrerà il 251° Anniversario della.

