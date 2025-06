Salerno firmato il patto per la sicurezza negli ospedali

Salerno si impegna a rafforzare la sicurezza negli ospedali con la firma del nuovo Patto per la sicurezza, un passo fondamentale per tutelare personale e pazienti. Questo accordo mira a creare ambienti più protetti nei pronto soccorso e nei reparti più vulnerabili, garantendo interventi mirati e collaborazione tra istituzioni. Un'iniziativa che promette di rafforzare la serenità e la tutela all’interno delle strutture sanitarie salernitane, segnando un importante traguardo nella prevenzione delle aggressioni.

Garantire ambienti più sicuri nei pronto soccorso e nei reparti ospedalieri più esposti al rischio aggressioni: è questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto nella mattinata di oggi presso la Prefettura di Salerno, dove il prefetto Francesco Esposito ha firmato il “Patto per la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno, firmato il patto per la sicurezza negli ospedali

