Salerno arriva la Notte Bianca | annunciati gli ospiti dell’edizione 2025

Salerno si prepara a vivere un’estate indimenticabile con la tanto attesa Notte Bianca 2025, in programma il 5 luglio. Questa XIII edizione promette di sorprendere ancora una volta con un mix irresistibile di musica, spettacoli e momenti di convivialità, attirando migliaia di visitatori. Durante la conferenza stampa presso il Comune, Andrea Sannino ha svelato gli ospiti e le novità che renderanno questa notte unica nel suo genere. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli!

Salerno, 23 giugno 2025 – Si è tenuta questa mattina, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, la conferenza stampa di presentazione della XIII edizione della Notte Bianca, in programma sabato 5 luglio 2025. Un appuntamento attesissimo, capace ogni anno di radunare migliaia di persone tra musica, spettacoli, shopping e convivialità. A fare da padrino dell'incontro con la stampa è stato Andrea Sannino, che ha voluto condividere la propria emozione: « Per me è sempre una gioia tornare a cantare in Campania. Salerno è una città che mi ha sempre accolto con calore, e sono felice di partecipare a una manifestazione che unisce musica, comunità e voglia di vivere il territorio.