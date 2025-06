Salerno arrestato spacciatore nel centro città | droga contanti proiettile e coltello a serramanico nell’auto

Nel cuore di Salerno, un'operazione tempestiva della Polizia ha sgominato uno spacciatore improvvisato. Arrestato sul posto con droga, contanti, un proiettile e un coltello a serramanico nell’auto, l’uomo aveva tutto il necessario per alimentare il mercato illecito e mettere in pericolo la sicurezza pubblica. La scoperta rappresenta un passo importante nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, confermando quanto sia cruciale la collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini.

Un uomo è stato arrestato nel pieno centro di Salerno dagli agenti della Squadra Mobile con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione della Polizia, l'uomo sarebbe stato colto in flagrante mentre cedeva una dose di droga a un acquirente. A seguito del fermo, gli agenti hanno proceduto con una perquisizione dell'automobile del sospettato, all'interno della quale è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale di sostanze illegali e materiale compromettente. Nel dettaglio, sono stati sequestrati: 31 involucri di cocaina (3,251 grammi);. 6 involucri di eroina (4,719 grammi);

