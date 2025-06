Salento la gang che aggredisce i turisti | Derubati di soldi e telefonini

Nel cuore di Gallipoli, un’incresciosa vicenda scuote il turismo: due gruppi di giovani vittime di un’aggressione brutale da parte di una gang salentina. Durante le vacanze, sono stati accerchiati e derubati di soldi e telefonini, gettando un’ombra sulla serenità delle nostre spiagge. Un episodio che richiede attenzione e azione immediata per garantire sicurezza e tranquillità a residenti e turisti.

Due gruppi di giovani in vacanza a Gallipoli vengono accerchiati da alcuni ragazzi e derubati di tutto. L?episodio, denunciato al commissariato di polizia, è avvenuto nella notte tra. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, la gang che aggredisce i turisti: «Derubati di soldi e telefonini»

