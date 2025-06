Sale scommesse | scatta la chiusura per due attività della città

Sale scommesse chiuse in città: il questore Maria Luisa Di Lorenzo ha disposto la sospensione delle licenze per due attività, rispettivamente di 7 e 15 giorni, a causa di violazioni delle normative vigenti. La decisione mira a tutelare la sicurezza e il benessere dei cittadini, rafforzando i controlli sulle sale gioco e scommesse. Nello specifico, le verifiche hanno evidenziato irregolarità che hanno portato alla drastica misura.

