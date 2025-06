Sala Consilina assalto armato all’ufficio postale | arrestato 39enne

Un serio episodio di cronaca scuote Sala Consilina: un assalto armato all’ufficio postale ha portato all’arresto di un 39enne, grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri. La pronta azione delle forze dell’ordine ha permesso di eseguire un’ordinanza di custodia cautelare, rafforzando il senso di sicurezza nella comunità e dimostrando ancora una volta come l’efficienza delle forze dell’ordine sia fondamentale per garantire la legalità e la tranquillità quotidiana.

Nella mattinata del 24 giugno i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare di custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lagonegro (SA), su conforme richiesta della locale Procura, nei confronti di un 39enne, indagato per tentata rapina pluriaggravata all’Ufficio Postale di Sala Consilina e rapina pluriaggravata di un’arma da fuoco e relativo munizionamento. Secondo l’ipotesi accusatoria l’uomo, il 29 aprile del 2024, in pieno giorno, impugnando delle armi lunghe ha fatto irruzione, unitamente ad altri 3 correi, all’interno della sede principale dell’ufficio postale di Sala Consilina, in pieno centro abitato. 🔗 Leggi su Zon.it