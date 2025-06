Safety Love a Gorizia una serata per la vita | quando andrà in onda su Rai Uno

Safety Love, una serata dedicata alla vita e alla sicurezza sul lavoro, si prepara a conquistare il pubblico di Rai Uno con il suo messaggio coinvolgente e importante. Questo evento speciale, che ha radunato musica, spettacoli e riflessioni a Gorizia, mira a sensibilizzare su temi cruciali come la salute e la prevenzione, dimostrando che il divertimento intelligente può diventare un potente strumento di cambiamento. Quando andrà in onda? Restate con noi per scoprirlo!

Safety Love, una serata per la vita: spettacolo, salute e sicurezza sul lavoro al centro dell'evento speciale. Una serata all'insegna del divertimento intelligente e dell'impegno sociale: è questo lo spirito dell'evento " Safety Love " che si è svolto a Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, presso il Piazzale della Casa Rossa  (via della Casa Rossa). Lo speciale evento ha unito spettacolo e riflessione su un tema fondamentale e spesso trascurato: la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Safety Love, a Gorizia l’evento con Ermal Meta, Pelù, Joan Thiele, Settembre - Safety Love torna a Gorizia il 23 giugno 2025, con un' spettacolare serata evento presso il Piazzale della Casa Rossa.

#Gorizia In scena stasera il “Safety love”, serata evento che unisce musica, intrattenimento e riflessione. Tra i protagonisti Piero #Pelù e Francesca #Michelin. Marcella Sullo Vai su X

Lunedì 23 giugno dalle 21.00 il Piazzale Casa Rossa di Gorizia ospiterà il concerto Safety Love 2025, che unisce musica e impegno civile per la salute e la sicurezza sul lavoro. Sul palco, con l'Orchestra giovanile Filarmonici Friulani diretta da Marco Batt Vai su Facebook

