Sabato 5 luglio Notte bianca a Salerno con Andrea Sannino e Tony Tammaro | il programma

Per me è sempre un onore e un piacere essere parte di un evento così vibrante e coinvolgente come la Notte Bianca di Salerno. Questo appuntamento, che ogni anno trasforma la città in un palcoscenico di musica, arte e convivialità, si prepara a incantare ancora una volta tutti i presenti. Non mancate all’evento dell’anno, sabato 5 luglio 2025: un’esperienza indimenticabile vi aspetta!

Si è tenuta ieri mattina nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, la conferenza stampa di presentazione della XIII edizione della Notte Bianca, in programma sabato 5 luglio 2025. Un appuntamento attesissimo, capace ogni anno di radunare migliaia di persone tra musica, spettacoli, shopping e convivialità. A fare da padrino dell’incontro con la stampa è stato Andrea Sannino, che ha voluto condividere la propria emozione: “ Per me è sempre una gioia tornare a cantare in Campania. Salerno è una città che mi ha sempre accolto con calore, e sono felice di partecipare a una manifestazione che unisce musica, comunità e voglia di vivere il territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: sabato - luglio - notte - bianca

“Romano Summer Festival”, si accende l’estate nella Bassa. Concerto di Rovazzi il 27 giugno, Notte Bianca il 5 luglio - L'estate è alle porte e Romano di Lombardia si prepara a brillare con il "Romano Summer Festival"! Dal 13 giugno al 19 luglio, la città diventa un palcoscenico vibrante, pronto ad accogliere concerti, spettacoli teatrali e eventi per tutta la famiglia.

?Con la tradizionale Notte Bianca del primo sabato di luglio, a Somma Lombardo comincia un mese ricco eventi per tutte le età Vai su Facebook

Notte Bianca 2025, due giorni di spettacolo e sorprese nel cuore della città; Udine si illumina con la Notte Bianca: due giorni di musica, arte e festa nel cuore della città; Sabato 5 luglio la Notte Bianca 2025.

Notte Bianca, presentata la XIII edizione, in programma sabato 5 luglio - Si è tenuta lunedì mattina, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, la conferenza stampa di presentazione della XIII edizione della Notte Bianca, ... Scrive gazzettadisalerno.it

Notte Bianca 2025, due giorni di spettacolo e sorprese nel cuore della città - Udine è pronta a brillare come non mai: l'edizione 2025 della Notte Bianca è ormai alle porte, promettendo due giorni indimenticabili, venerdì 4 e sabato 5 luglio, che accenderanno il cuore del centro ... Lo riporta udinetoday.it