Sabatini | All’Inter servono forze fresche e un centrale subito Acerbi situazione rischiosa

L’Inter attraversa una fase di profondo rinnovamento, con Sabatini che sottolinea l’urgenza di inserire forze fresche e giovani talenti. La situazione richiede decisioni rapide, soprattutto in difesa e al centrocampo, per evitare rischi e rilanciare la squadra. È il momento di puntare sui giovani, come Carboni e Esposito, per costruire un futuro solido e competitivo. Solo così si potrà uscire dalla crisi e rinvigorire l’intera rosa.

Inter, nuova fase tecnica. Sandro Sabatini evidenzia la centralità dei giovani e la necessità di rinnovamento sia a centrocampo che in difesa. FORZE FRESCHE – L'Inter sta cambiando pelle. Sandro Sabatini, a RadioSportiva, si augura alcuni cambiamenti: « Io penso che Pio Esposito sia una terza punta o forse il quarto attaccante. Valentin Carboni è un giocatore che a me piacerebbe vederlo non più nell'Inter schematizzata del 3-5-2 di Simone Inzaghi. Io li terrei tutti e due e sarebbero una bella coppia. Poi a gennaio se non hanno giocato li sistemi in qualche squadra in prestito. Secondo me la difesa è da rinforzare.

