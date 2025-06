S Sofia piange Pomodoro padre del ‘Cono tronco’

La perdita di Arnaldo Pomodoro, genio scultoreo e figura di riferimento dell’arte contemporanea, ha colpito profondamente la comunità di Santa Sofia, i vertici del Premio Campigna e gli appassionati di tutto il mondo. A 99 anni, il maestro lasci un’eredità indelebile, testimoniata dall’installazione “Cono tronco” e da un’opera che continuerà ad ispirare generazioni future. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, ma il suo spirito vive nelle sue creazioni.

La comunità di Santa Sofia, i vertici del Premio Campigna e i tanti appassionati d’arte piangono la morte a 99 anni di Arnaldo Pomodoro, di Morciano di Romagna, che nel settembre 2020, in occasione della 61ª edizione del Premio Campigna aveva dato il via libera alla installazione dell’opera ‘ Cono tronco 1972 ’ posizionata in località Brusatopa, a fianco del fiume Bidente, sul percorso del ‘ Parco delle sculture all’aperto’, di proprietà di Romagna Acque. La grande scultura è formata da un cono di bronzo con un diametro di oltre 3 metri, sezionato e trafitto nel centro da una lama triangolare in acciaio inossidabile che culmina a punta verso l’alto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it