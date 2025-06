Rutte ' nel 2025 andremo oltre 50 miliardi per Kiev'

Nel cuore del vertice de L'Aja, Mark Rutte annuncia un impegno senza precedenti: entro il 2025, gli aiuti militari a Kiev supereranno i 50 miliardi di dollari. La NATO si prepara a rafforzare il suo sostegno, costruendo un solido ponte verso l’ingresso ucraino. Un messaggio forte e deciso che testimonia la determinazione internazionale nel supportare Kiev di fronte alle recenti aggressioni. La comunità globale si mobilita, ma cosa significa davvero per il futuro dell’Ucraina?

La Nato sta "costruendo un ponte" per l'ingresso dell' Ucraina e nel comunicato finale del vertice ci sarà "un linguaggio importante" sul sostegno a Kiev. Lo ha detto il segretario generale Mark Rutte accogliendo Volodymyr Zelensky al vertice de L'Aja. "Abbiamo ragione di pensare che per il 2025 avremo più aiuti militari dell'anno scorso, oltre 50 miliardi", ha aggiunto. "Gli attacchi indiscriminati contro i civili ucraini delle ultime settimane sono inaccettabili, gli alleati sono determinati ad aiutarvi a lottare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rutte, 'nel 2025 andremo oltre 50 miliardi per Kiev'

