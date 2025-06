Rutte loda Trump poi aggiunge | Paesi Nato aumenteranno spese militari

Il mondo osserva con attenzione le dichiarazioni di Rutte e Trump, che sottolineano un rafforzamento delle spese militari europee in vista del vertice Nato. Mentre il presidente americano esalta il successo imminente, la crescente cooperazione tra alleanze e Paesi NATO segna un nuovo capitolo nella sicurezza globale. Ma quali saranno le ripercussioni di questa strategia? Il futuro dell'alleanza transatlantica è più incerto che mai.

