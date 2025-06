Rutte e la nuova deterrenza Industria resilienza e coesione politica

riguardata come una strategia integrata e adattabile alle nuove sfide globali. Rutte sottolinea come l’industria, la resilienza e la coesione politica siano ormai pilastri fondamentali per garantire la sicurezza collettiva, puntando a un futuro in cui deterrenza e innovazione si rafforzano a vicenda, creando un equilibrio dinamico e robusto. La sfida è trasformare queste idee in azioni concrete, affinché l’Alleanza Atlantica continui a essere un baluardo di stabilità nel mondo.

Aprendo i lavori del Nato public Forum, organizzato dall’Alleanza Atlantica all’Aja, congiuntamente al Summit, è intervenuto oggi il segretario generale Mark Rutte, tracciando la direzione da seguire durante i due giorni di Summit previsti. La direzione da seguire secondo Rutte Il primo elemento che emerge è la ridefinizione del concetto di deterrenza: non più affidata soltanto alla dimensione nucleare o al numero delle truppe, ma sempre più legata alla resilienza industriale, alla capacità produttiva e alla flessibilità tecnologica. A guidare questa svolta sono state le dichiarazioni politiche di diversi Paesi, sottolinea Rutte: “La Germania ha annunciato l’intenzione di raggiungere il 3,5% del Pil in spesa per la difesa già entro il 2029, aprendo la strada a un futuro incremento fino al 5%. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Rutte e la nuova deterrenza. Industria, resilienza e coesione politica

