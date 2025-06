Ruggi Celano scrive a Schillaci per chiedere la Commissione ministeriale d’inchiesta

Alla luce delle gravi criticità emerse nell’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, la richiesta di una commissione ministeriale d’inchiesta si fa ormai imprescindibile. Giuseppe Fauceglia e Roberto Celano, rispettivamente segretario cittadino e provinciale di Forza Italia, hanno inviato una lettera a Schillaci, sottolineando l’urgenza di chiarimenti e soluzioni per garantire un’assistenza efficiente e sicura ai cittadini. È tempo di fare luce su queste problematiche cruciali.

Hanno chiesto l'invio della Commissione ministeriale d’inchiesta sull’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, il segretario cittadino e il segretario provinciale di Forza Italia, rispettivamente Giuseppe Fauceglia e Roberto Celano. "Alla luce delle gravi criticità emerse da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ruggi, Celano scrive a Schillaci per chiedere la Commissione ministeriale d’inchiesta

In questa notizia si parla di: ruggi - celano - commissione - ministeriale

TikTok sotto accusa dalla Commissione Ue per violazione del Digital Services Act - TikTok è sotto accusa dalla Commissione UE per presunta violazione del Digital Services Act (DSA). Un parere preliminare evidenzia che il popolare social media cinese non rispetta le normative europee, in particolare riguardo alla trasparenza del proprio archivio pubblicitario, mancando di fornire le informazioni richieste dalla legge.

Ruggi, Celano scrive a Schillaci per chiedere la Commissione ministeriale d’inchiesta; OSPEDALE SALERNO. CELANO SCRIVE AL MINISTRO: “MANDI UNA COMMISSIONE DI ISPEZIONE”.

Sanità, Forza Italia Salerno scrive al Ministro Schillaci: “Commissione d’inchiesta urgente al Ruggi” - Stampa Una lettera aperta indirizzata al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per chiedere l’invio urgente di una commissione ministeriale d’inchiesta presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “S ... Secondo salernonotizie.it

Ruggi, s'allarga l'inchiesta: - primari e capi dipartimento dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Da ilmattino.it