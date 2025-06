Rugby com’è cambiata l’Italia per i Test Match con Namibia e Sudafrica rispetto al Sei Nazioni | tra ritorni novità e infortuni

L’Italia del rugby si prepara a sfidare Namibia e Sudafrica in un’estate ricca di sfide e sorprese. Dopo un Sei Nazioni difficile, la nazionale azzurra affronta un trittico di incontri che metteranno alla prova il talento e la tenacia dei giocatori, tra ritorni, novità e infortuni. Con una formazione rinnovata e motivata, gli azzurri sono pronti a dimostrare il loro valore sul campo internazionale. La sfida è appena iniziata: restate con noi per scoprire come andrà a finire.

Si avvicinano i test match estivi e l'Italia di Gonzalo Quesada sfiderà la Namibia prima del doppio incontro contro i campioni del mondo del Sudafrica. Tre partite ostiche, con gli azzurri che sono volati downunder con una rosa molto diversa rispetto a quella vista nell'ultimo Sei Nazioni. In prima linea una sola novità tra i piloni rispetto a pochi mesi fa, con l'esordiente Muhamed Hasa chiamato al posto di Giosué Zilocchi. Anche tra i tallonatori un solo nome nuovo, anche se sono due gli esordienti. Convocato Tommaso Di Bartolomeo, già chiamato a gennaio ma mai sceso in campo, mentre la grande novità è Pablo Dimcheff, chiamato al posto di Gianmarco Lucchesi.

