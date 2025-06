Rubato violino da 175 mila euro in un pub a Londra Aiutateci a trovarlo | la polizia diffonde la foto del ladro

Un furto sconvolgente ha colpito il cuore della musica a Londra: il violino di 1740, del valore di 175 mila euro, è stato rubato durante una serata nel pub The Marquess Tavern. La polizia ha diffuso la foto del sospettato, ma ora abbiamo bisogno del vostro aiuto per ritrovarlo. La musica, e la vita di David Lopez Ibáñez, dipendono da questa scoperta: ogni indizio può fare la differenza.

“ La mia vita è stata distrutta. Sento che il cuore potrebbe esplodere”: ha raccontato David Lopez Ibáñez alla BBC. Il talentuoso musicista della Philharmonia Orchestra è stato vittima di un furto. Lo scorso 18 febbraio, infatti, il trentenne di origini spagnole si trovava nel locale The Marquess Tavern, nel quartiere Islington, mentre cenava con un amico. Con lui c’era anche un violino risalente al 1740 e dal valore di 175 mila euro. A un certo punto, lo strumento sparisce. Il giovane va nel panico. Il violino, tra l’altro, non era neanche di sua proprietà ma apparteneva a un facoltoso uomo d’affari tedesco che glielo aveva prestato per un concerto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Rubato violino da 175 mila euro in un pub a Londra. Aiutateci a trovarlo”: la polizia diffonde la foto del ladro

In questa notizia si parla di: violino - mila - euro - rubato

Dipendente delle Poste di Ghilarza sospesa per aver rubato 40 mila euro ai clienti: come funzionava la truffa - Una dipendente delle Poste di Ghilarza, in provincia di Oristano, ha messo a segno una truffa ingegnosa e devastante, sottraendo ben 40 mila euro dai conti dei clienti.

Catania, ritrovato violoncello rubato 18 anni fa Un storia davvero unica quella che riguarda un prezioso violoncello rubato 18 anni fa a un musicista catanese. Lo strumento musicale, del valore di oltre 20mila euro, era stato costruito nel 1992 da un noto artigia Vai su Facebook

A Catania l'incredibile storia del violoncello rubato Valeva 20.000 euro ed era sparito 18 anni fa: ecco come è stato ritrovato https://siciliaweb.it/2025/06/a-catania-lincredibile-storia-del-violoncello-rubato/… Vai su X

Violino da 170mila euro rubato in un pub di Londra, la polizia diffonde le foto del ladro: Aiutateci; Rubato in un pub inglese un violino di 285 anni dal valore di 175.000 euro; Duemila euro per riavere indietro il violino rubato. Ladro incastrato dagli screenshot sui social.

Violino da 170mila euro rubato in un pub di Londra, la polizia diffonde le foto del ladro: “Aiutateci” - Un violino del 1740 è stato rubato a febbraio in un pub londinese, resta sconosciuta l'identità del ladro: la polizia metropolitana ha lanciato un appello ... Si legge su fanpage.it

Recuperato a Catania il violoncello da 20mila euro rubato 18 anni fa, dove è riapparso - Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Lo riporta virgilio.it