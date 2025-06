Rubano il cane di una bambina a Pontremoli il padre | Riportateci Milo

Un sorriso spezzato e un cuore in allarme: Milo, il dolce barboncino di soli otto settimane, è stato misteriosamente portato via da due ladri a Previdè di Pontremoli. La famiglia aspetta con ansia il suo ritorno, sperando che la comunità possa aiutarla a ritrovare il piccolo amico a quattro zampe. La solidarietà può fare la differenza: aiutiamoli a riportare Milo a casa.

Pontremoli – Da due giorni Milo, barboncino di otto settimane, è stato rubato da due ladri che hanno fatto visita ad un’abitazione a due piani a Previdè di Pontremoli. Nel. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Rubano il cane di una bambina a Pontremoli, il padre: “Riportateci Milo”

In questa notizia si parla di: pontremoli - milo - rubano - cane

Fucecchio, rubano un’auto per andare a comprare una dose - Un furto insolito si è verificato a Fucecchio, dove un'auto rubata è stata usata per un acquisto di droga.

Milo è stato rubato! Nel giardino di casa ieri a Pontremoli loc. previde' da due lestofanti in moto con casco bianco. Diffondete ovunque la sua foto la bimba che lo aveva sta impazzendo di dolore. Segnalate ai Carabinieri di Pontremoli ogni dettaglio che possa t Vai su Facebook

Ladri rubano il cane di una bambina a Pontremoli. L’appello del papà: “Riportateci Milo”.

Ladri rubano il cane di una bambina a Pontremoli. L’appello del papà: “Riportateci Milo” - Pontremoli – Da due giorni Milo, barboncino di otto settimane, è stato rubato da due ladri che hanno fatto visita ad un’abitazione a due piani a Previdè di Pontremoli. Riporta ilsecoloxix.it

Furto-choc, entrano in casa per rubare e rapiscono il cane - Pontremoli (Massa Carrara), 25 giugno 2025 – Spaccano il vetro di una finestra per rapire un cagnolino, fedele compagno di giochi di una bambina. Secondo msn.com