Ruba il trolley al passeggero di un pullman Bloccato subito dagli agenti in borghese

Un'azione fulminea e inattesa: un uomo di 49 anni, con precedenti e irregolare sul territorio, tenta di mettere a segno un furto audace ai danni di un passeggero sulla fermata dei pullman per Malpensa. Ma il suo piano fallisce clamorosamente quando gli agenti in borghese, nascosti tra la folla, lo sorprendono nel momento stesso in cui tenta di fuggire con il trolley appena rubato. La giustizia questa volta si dimostra più rapida e decisa.

Era vicino alla fermata dei pullman diretti a Malpensa dalla stazione Centrale, aspettando il “momento buono“ per entrare in azione. Non immaginava certo di essere controllato a distanza dalla polizia, che, non appena lo ha visto allontanarsi con un trolley, lo ha bloccato. Quella valigia non era sua: l’aveva appena rubata. Così per l’uomo, un algerino di 49 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e irregolare sul territorio nazionale, è scattato l’arresto per furto aggravato. A notarlo sono stati gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, che in abiti civili erano impegnati in attività mirate al contrasto dei reati predatori in ambito ferroviario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ruba il trolley al passeggero di un pullman. Bloccato subito dagli agenti in borghese

