Rovereto 86enne trovata morta in casa | arrestato il figlio

Una tragedia scuote Rovereto: l’86enne Annamaria Sartori è stata trovata senza vita nel suo appartamento, e ora il figlio 60enne si trova in stato di arresto. La scoperta, avvenuta il 15 giugno, solleva domande dolorose sulla famiglia e sul sospetto di un gesto grave. Mentre gli esami autoptici hanno escluso l’omicidio, la vicenda resta avvolta da misteri e tensioni, lasciando la comunità in attesa di ulteriori sviluppi.

È in stato di arresto il figlio 60enne di Annamaria Sartori, l'86enne trovata senza vita nel proprio appartamento di Rovereto, in Trentino, il 15 giugno scorso. Accanto a lei, che prima di morire era riuscita ad attivare il telesoccorso, i carabinieri hanno trovato proprio il figlio. Inizialmente iscritto nel registro degli indagati per omicidio aggravato dalle relazioni parentali, alla luce degli esami autoptici che hanno escluso il decesso per cause naturali, la procura ha chiesto e ottenuto la misura cautelare. Uccisa per strangolamento. Secondo i risultati dell'autopsia, la donna sarebbe stata uccisa per strangolamento.

