Rostì di Pomigliano d’Arco festeggia i 5 anni di attività con una serata solidale a sostegno della Cooperativa Sociale EVA

Rostì di Pomigliano d’Arco festeggia 5 anni di passione e sapori autentici, e questa volta lo fa con un evento speciale che unisce gusto, territorio e solidarietà. Il 2 luglio, a partire dalle 20:00, lo chef Matteo Del Cuoco celebra il suo “Rostì - Non una normale rosticceria” con una serata all’insegna del buon cibo e dell’impegno sociale, a sostegno della cooperativa sociale Eva. Per questo importante compleanno, Rostì...

