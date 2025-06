Rosignano | Variante Aurelia chiusa al traffico dalle 5 di mercoledì 25 giugno ecco come cambia la viabilità

A Rosignano, la Variante Aurelia tra Chioma e Castiglioncello sarà chiusa al traffico in direzione sud dalle 5 di mercoledì 25 giugno alle 24 di giovedì 26 giugno. L’interdizione, predisposta da Anas per lavori di rifacimento dell’asfalto sul viadotto, cambierà temporaneamente la viabilità locale. È fondamentale pianificare gli spostamenti in anticipo: ecco come affrontare al meglio questa chiusura e garantirsi un viaggio senza stress.

