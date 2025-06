Rosario Miraggio curiosità moglie e vita privata del cantante

Rosario Miraggio, talento neomelodico di successo con oltre trent'anni di carriera alle spalle, incanta il pubblico sin da giovanissimo. Dalla scena locale alle grandi trasmissioni, il suo percorso è ricco di storie e curiosità, anche sulla sua vita privata e famiglia. Scopriamo insieme chi è davvero Rosario Miraggio, un artista che ha saputo conquistare il cuore di molti e che questa sera sarà protagonista su Canale 5 in un evento imperdibile.

Rosario Miraggio è un cantante neomelodico con una carriera trentennale sulle spalle debuttando a soli otto anni nel mondo musicale. Rosario Miraggio, il successo. Stasera l’artista sarà ospite del live Gigi And Friends – Sicily For Life, in onda dalle 21:30 su Canale 5. Nato nel 1986, inizia a muovere i primi passi al fianco del padre Gaetano, per poi esibirsi in cerimonie e feste private fino a quando a dieci anni pubblica il primo album La Professoressa Diana. Dopo una pausa conclusasi nel 2004 arriva Amore In Tre Parole che si rivela un grande successo, seguito due anni dopo da Io Canto A Te: l’anno successivo è la volta di Pezzi Di Te album che lo consacra al pubblico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it