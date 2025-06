Roofman svelate le prime immagini del crime drama con Channing Tatum e Kirsten Dunst

Le prime immagini di Roofman svelano un entusiasmante crime drama con Channing Tatum e Kirsten Dunst, ispirato alla vera storia del "ladro dei tetti". Questa pellicola promette suspense e colpi di scena, portando sul grande schermo una vicenda mozzafiato che tiene gli spettatori con il fiato sospeso. Scopriamo insieme i dettagli di questa avvincente produzione e lasciamoci coinvolgere dall’atmosfera unica di Roofman.

Le prime foto di Roofman mostrano Channing Tatum e Kirsten Dunst nel film tratto dalla storia vera del "ladro dei tetti". Sono appena state diffuse le prime immagini di Roofman, il nuovo crime drama ispirato a una storia vera, che vede Channing Tatum e Kirsten Dunst nei ruoli principali. Potete vedere le immagini di seguito. Trama e cast di Roofman Il film si basa sulla sorprendente vicenda di Jeffrey Manchester, ex riservista dell'esercito americano diventato celebre come il "ladro dei tetti". Tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, Manchester si introdusse in oltre 60 fast food - per lo più McDonald's - entrando nottetempo dai tetti e svuotando le casse al mattino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Roofman, svelate le prime immagini del crime drama con Channing Tatum e Kirsten Dunst

In questa notizia si parla di: roofman - prime - immagini - channing

The Paper, arrivano le prime immagini dello spin-off di The Office in arrivo a settembre - Peacock ha svelato le prime immagini di “The Paper”, atteso spinoff di “The Office” in arrivo a settembre.

Roofman, svelate le prime immagini del crime drama con Channing Tatum e Kirsten Dunst; prime immagini di roofman con channing tatum e kirsten dunst nel crime drama ispirato a una storia vera; Roofman: Channing Tatum e Kirsten Dunst svelano la verità dietro il crime drama basato su una storia vera.

Roofman, svelate le prime immagini del crime drama con Channing Tatum e Kirsten Dunst - Sono appena state diffuse le prime immagini di Roofman, il nuovo crime drama ispirato a una storia vera, che vede Channing Tatum e Kirsten Dunst nei ruoli principali. Lo riporta msn.com

Roofman: il crime drama con Channing Tatum e Kirsten Dunst ispirato a una storia vera - "Roofman", il crime drama diretto da Derek Cianfrance, racconta la vita di Jeffrey Manchester, interpretato da Channing Tatum, e il suo legame con Leigh Wainscott, interpretata da Kirsten Dunst. ecodelcinema.com scrive