Romualdi e il cuore prepolitico dell’Europa | le origini indoeuropee

In un’epoca in cui le identità culturali vengono cancellate e ridicolizzate, il libro di Adriano Romualdi, "Gli Indoeuropei – origini e migrazioni", si erge come un richiamo alle radici profonde dell’Europa. Un'opera che sfida il pensiero dominante, riaffermando la verità scomoda: l’Europa è una comunità di sangue e di storia, un cuore prepolitico che attraversa i millenni. Scopriamo insieme le origini indoeuropee che plasmarono il nostro continente.

Nel tempo della cancellazione programmata delle identità, della "vaccinazione ideologica" imposta all'Europa dopo la sconfitta del 1945, " Gli Indoeuropei – origini e migrazioni " di Adriano Romualdi rappresenta un ritorno alla sorgente, alla radice profonda da cui sgorgò la civiltà europea. Un'opera tanto colta quanto militante, che riafferma una verità scomoda per il pensiero dominante: l'Europa è una comunità di sangue e di spirito, e non una semplice costruzione geopolitica o burocratica. L'Europa prima dell'Europa. Romualdi, figura di spicco della destra radicale italiana del dopoguerra, coniuga rigore filologico, conoscenza archeologica e visione politica.

