Roma traffic experience - Eur edition

Scorrendo tra le auto in doppia fila e le macchine parcheggiate ovunque, l’Eur diventa un palcoscenico di sfide quotidiane per automobilisti e pedoni. La quinta tappa della nostra "Traffic Experience" rivela i tratti unici di questa zona, dove l’ingegno e la pazienza sono all’ordine del giorno. Un viaggio tra caos e curiosità che ti farà vedere Roma sotto una luce inaspettata, scoprendo come i suoi quartieri vivano tra traffico e resilienza.

Quattro frecce, macchine in doppia fila o sui marciapiedi. La quinta "traffic experience" della nuova serie di RomaToday dedicata alle strade della Capitale ci porta, questa volta, all'Eur. Un quartiere dove gli automobilisti giocano a Tetris per incastrare, su marciapiedi e strisce pedonali, le.

