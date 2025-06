Roma su Chiesa Massara sfida la concorrenza | il Liverpool fa il prezzo

La Roma si prepara a sfidare la concorrenza con determinazione, mentre il Liverpool fa il prezzo nel calciomercato. Frederic Massara guida la rivoluzione giallorossa, puntando a rinforzare ogni reparto e mantenere alta la competitività . Gian Piero ...

Il calciomercato si avvicina e la Roma non vuole farsi cogliere impreparata, costruendo un organico ben fornito in ogni reparto. I giallorossi sanno di avere a disposizione una rosa già di buon livello ma, al tempo stesso, vogliono portare alla loro corte rinforzi di spessore. Il direttore sportivo Frederic Massara si sarebbe già messo al lavoro non solo per migliorare il pacchetto difensivo, ma anche per puntellare quello offensivo. Gian Piero Gasperini avrebbe chiesto al dirigente italiano una nuova pedina per la trequarti, in grado di creare la superiorità e di muoversi su tutto il fronte avanzato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it