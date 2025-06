Roma si schiera con la Tuscia | No al deposito di scorie nucleari

Roma si schiera con la Tuscia, dicendo un forte "no" al deposito di scorie nucleari nella regione. Il consiglio comunale della Capitale ha approvato all’unanimità una mozione che respinge la proposta, inviando un chiaro messaggio di tutela del territorio e della salute. Un segnale deciso di solidarietà alle comunità locali e alle campagne di opposizione, sottolineando come la difesa dell’ambiente e del patrimonio naturale sia una priorità condivisa.

Anche Roma dice "no" al deposito di rifiuti radioattivi nella Tuscia. Il consiglio comunale della Capitale ha approvato all'unanimità una mozione con cui si oppone alla realizzazione del parco nazionale. Un segnale forte e chiaro, a sostegno della mobilitazione dei comitati locali e delle. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Roma si schiera con la Tuscia: "No al deposito di scorie nucleari"

In questa notizia si parla di: roma - tuscia - schiera - deposito

La città di Roma contro il deposito di Scorie Nucleari nella Tuscia - NewTuscia – ROMA – Oggi al Campidoglio si voterà la mozione in opposizione alla realizzazione del Parco del Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi nella Tuscia. Lo riporta newtuscia.it

Team di tecnici per opporsi a deposito scorie nucleari in Tuscia - "La Tuscia non è e non sarà mai un luogo idoneo per il deposito di scorie nucleari". Riporta msn.com