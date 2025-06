Roma sgomberato un ex hotel di Cinecittà occupato dai latinos FdI | Grazie al decreto sicurezza

Roma torna alla normalità con lo sgombero di un ex hotel occupato da migranti a Cinecittà, grazie al decreto sicurezza. Questa operazione, che ha coinvolto ventiquattro appartamenti in via Eudo Giulioli, segna un passo importante nella gestione delle situazioni di illegalità e tutela della legalità cittadina. La collaborazione tra forze dell’ordine e istituzioni dimostra l’impegno a garantire sicurezza e ordine nel cuore della capitale. La legalità torna protagonista, riaffermando il diritto di tutti a una città sicura.

Sgombero stamattina a Roma di una palazzina occupata da latinos. Ventiquattro appartamenti di una delle palazzine di via Eudo Giulioli, a Cinecittà, a pochi metri dall’ex Hotel Cinecittà sgomberato lo scorso settembre, sono stati liberati nella mattinata. Ventitré le persone identificate, 11 delle quali accompagnate all’ufficio immigrazione per gli ulteriori approfondimenti del caso in merito alla loro posizione sul territorio nazionale. Lo sgombero di Roma. A eseguire l’operazione sono stati i carabinieri, la guardia finanza, la polizia locale e la polizia di Stato, con il coordinamento del commissariato della Romanina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roma, sgomberato un ex hotel di Cinecittà occupato dai latinos. FdI: “Grazie al decreto sicurezza”

