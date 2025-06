Roma sfuma Gudmundsson | accordo trovato tra Fiorentina e Genoa

Roma sfuma Gudmundsson: accordo trovato tra Fiorentina e Genoa. Albert Gudmundsson resterà a Firenze, blindato dalla Viola con un’intesa verbale che evita il pagamento dei 17 milioni di euro previsti per il riscatto. Dopo settimane di trattative, i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo: il futuro dell’attaccante islandese si chiarisce e la squadra di Stefano Pioli rafforza il proprio attacco. La stagione promette grandi emozioni, e questa decisione ne è la prova.

Albert Gudmundsson resterà a Firenze. È arrivata in queste ore la svolta definitiva nella trattativa tra Fiorentina e Genoa per il futuro dell’attaccante islandese: le due società, secondo quanto raccolto da TMW, hanno raggiunto un accordo verbale che prevede il passaggio del calciatore a titolo definitivo alla corte di Stefano Pioli. La Fiorentina ha centrato il suo obiettivo: evitare il pagamento dei 17 milioni di euro previsti per il riscatto formale e ridiscutere le condizioni con il club rossoblù. L’intesa si è chiusa intorno ai 13 milioni, con l’operazione che sarà formalizzata entro i prossimi giorni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, sfuma Gudmundsson: accordo trovato tra Fiorentina e Genoa

